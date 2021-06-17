Саратовская консерватория Фото: Александр Уриевский

В Саратове начало разрушаться здание консерватории.

Как рассказал сегодня, 17 июня, на брифинге руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин, рухнула часть фасада на проспект Кирова и возможно дальнейшее обрушение.

Вместе со специалистами консерватории, по словам Мухина, осмотрели участок, огородили его. Проблемные места обследуют и дадут разрешение подрядчику на работы.

Причиной разрушения могли быть дожди, из-за которых намок фасад.

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