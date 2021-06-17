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Общество17 июня 2021 10:26

В Саратове начало разрушаться здание консерватории

Возможно дальнейшее обрушение
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Саратовская консерватория

Саратовская консерватория

Фото: Александр Уриевский

В Саратове начало разрушаться здание консерватории.

Как рассказал сегодня, 17 июня, на брифинге руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин, рухнула часть фасада на проспект Кирова и возможно дальнейшее обрушение.

Вместе со специалистами консерватории, по словам Мухина, осмотрели участок, огородили его. Проблемные места обследуют и дадут разрешение подрядчику на работы.

Причиной разрушения могли быть дожди, из-за которых намок фасад.

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