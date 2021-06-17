На саратовских пожарах за сутки пострадали три человека

В Саратовской области за минувшие сутки произошли два пожара с пострадавшими.
В 21:14 пожарные получили сигнал об огне в частном деревянном доме в селе Белянка. Выехали два пожарных расчета. Пострадала 76-летняя женщина.
А в Саратове в 22:50 горела трехкомнатная квартира на Омской. На пожар отправили три расчета. Пострадали 70-летняя женщина и 62-летний мужчина.
- По предварительным данным, пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
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