Фестиваль «Палитра ремесел» в Саратове вошел в топ-200 лучших событий года России

Фото предоставлено Минэкономразвития области

Всероссийский летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел» в Саратове вошел в топ-200 лучших событий года Национального событийного календаря России.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития области, в задачи трехдневного фестиваля входит сохранение и развитие традиционной народной культуры, помощь ремесленникам в реализации и продвижении товаров, повышение интереса мастеров к предпринимательству и многое другое.

Ежегодно в нем участвуют более 400 мастеров со всей России и более 6 тыс. гостей.

Четвертая по счета «Палитра ремесел» пройдет в Саратове с 13 по 15 августа на Волжской. Однако из-за коронавируса возможен его перенос в онлайн-формат

Фестиваль организуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

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