В Саратовской области пьяный парень пытался изнасиловать 41-летнюю женщину

Парня отправили под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе под стражу отправили 24-летнего обвиняемого в покушении на изнасилование 41-летней женщины.

- Следствие считает, что преступление произошло в ночь с 7 на 8 июня. Пьяный житель Марксовского района вместе с приятелем стоял около подъезда общежития на улице Ленина. В этот момент оттуда вышла женщина. Молодой человек стал вызывающе себя вести по отношению к потерпевшей, повалил ее на землю, сорвал одежду и попытался изнасиловать. Она смогла вырваться и забежать в подъезд. Злоумышленник проследовал за ней, толкнул в спину, из-за чего она упала. На этом парень не остановился и начал бить ее руками и ногами по голове, но тут подоспел его товарищ и оттащил приятеля от жертвы, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

В квартире женщина позвонила в полицию, а после ее госпитализировали с травмами.

Правоохранители разыскали парня, следователь задержал его и предъявил обвинение. От дачи показаний злоумышленник отказался, его отправили под стражу. Расследование продолжается.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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