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Спорт17 июня 2021 9:34

Стрелок из Саратова установил мировой рекорд на Кубке мира

Сборная России набрала 1 060 очков
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Сборная России завоевала первое место на Кубке мира

Сборная России завоевала первое место на Кубке мира

Паралимпиец из Саратова Сергей Малышев установил новый мировой рекорд на Кубке мира по пулевой стрельбе.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта, соревнования проходят с 10 по 19 июня в перуанском городе Лима.

В командном зачете сборная России набрала 1 060 очков, до этого мировым рекордом было 1 054. В составе сборной — заслуженный мастер спорта России, проходящий подготовку в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда Губернии» Сергей Малышев.

Также он завоевал золото не только в командном зачете, но и в личном первенстве — в упражнении П-5 пистолет пневматический стандартный 10 метров.

Тренирует спортсмена Марина Моисеева.

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