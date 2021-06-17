Автомобилистку из Саратовской области заставили выплатить 110 тысяч рублей за сбитого пешехода

В Татищеве Саратовской области с автомобилистки взыскали ущерб за сбитого пешехода.

- Местная жительница наехала на него, а затем скрылась с места ДТП. Пострадавшему страховая компания выплатила 110 тыс. рублей за причинение тяжкого вреда здоровью, а затем пошла в суд, который постановил взыскать эту сумму с виновницы аварии, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФССП.

Приставы выяснили, что такая сумма есть на счетах женщины и списали их.

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