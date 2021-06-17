В Саратове мужчина за несколько подходов украл из магазина вещей на 17 тысяч рублей

В Ленинском районе Саратова полицейские поймали подозреваемого в кражах из магазина одежды.

- Мужчина украл из торгового зала 19 вещей: кроссовки, сандалии, футболки, худи и т. д. Причем не только мужские, но и женские, а также две пары обуви. Чтобы вынести все похищенное на 17 тыс. рублей, ему пришлось приходить в магазин несколько раз. И все его визиты попали на камеры видеонаблюдения, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Правда, сотрудники магазина не сразу заметили кражи, а лишь после того как обнаружили мешок с сенсорами, оставленный в мужском туалете.

Полицейские возбудили дело и задержали 37-летнего ранее судимого жителя Энгельса. Он рассказал, что всю одежду и обувь уже успел реализовать. Его отправили под стражу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.