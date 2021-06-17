Саратовцам восстановили подачу электричества

В министерстве промышленности и энергетики области «КП-Саратов» рассказали, что электричество в дома жителей Саратова снова подается.

- По информации, предоставленной министерству промышленности и энергетики области в ЗАО «СПГЭС», электроснабжение в Ленинском районе Саратова в районе 2 и 3-й Дачных восстановлено. Отключенные абоненты «запитаны» в 07:38 по резервной линии электроснабжения, — рассказали в Минпроме.

Сейчас рабочие восстанавливают поврежденную линию напряжением 10 кВ.

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