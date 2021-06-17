В Саратовской области зафиксирован резкий суточный рост коронавирусной пневмонии

За минувшие сутки в Саратовской области выявили 114 новых случаев коронавируса.

Всего на сегодняшний день, 17 июня, в регионе зарегистрировано 64 598 случаев заболевания COVID-19.

Выписали 61 674 человек, за прошедший день — 125.

Распределение новых случаев по территории области таково: Саратов - 42, Энгельсский район - 16, Балаковский - 10, Вольский - семь, Балашовский и Марксовский - по шесть, Ртищевский и Татищевский - по четыре, Новобурасский, Саратовский, Хвалынский - по три, Алгайский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Питерский - по 2, Дергачевский, Краснокутский – по одному.

У 67 новых пациентов заболевание вызвало пневмонию. Напомним, вчера таких больных было 36.

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