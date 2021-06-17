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Происшествия17 июня 2021 8:36

В Саратове парень на электросамокате попал под колеса автомобиля

Пострадавшего госпитализировали
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Иномарка сбила парня на электросамокате

Иномарка сбила парня на электросамокате

Фото: ГИБДД по Саратову

В Кировском районе Саратова вчера утром, 16 июня, сбили парня на электросамокате.

- Авария случилась в 07:15 напротив Танкистов, 57. 39-летний водитель Skoda нарушил правила очередности проезда и врезался в электросамокат, которым управлял 23-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Пострадавшего с травмами положили в больницу.

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