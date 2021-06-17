Восьмилетний саратовец попал в больницу после ДТП

Фото ГИБДД

Вчера, 16 июня, вечером в Волжском районе Саратова сбили мальчика.

В 17:00, уточнили в пресс-службе городской ГИБДД, восьмилетний мальчик переходил дорогу к дому №3 на Большой Затонской. Ребенка сбила Toyota под управлением 48-летнего мужчины.

Юного пешехода пришлось госпитализировать.

Напомним, спустя несколько часов в Волжском районе произошло ещё одно ДТП. Chevrolet сбил байкера.

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