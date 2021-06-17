В Волжском районе мотоциклиста сбил Chevrolet

В Волжском районе сбили мотоциклиста Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера, 16 июня, вечером в Волжском районе Саратова сбили мотоциклиста.

В 20:20, сообщает городская ГИБДД, напротив дома №48 на Павелецкой 29-летний мужчина за рулем Chevrolet нарушил правила перестроения и сбил мотоцикл Honda.

47-летнего байкера пришлось госпитализировать.

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