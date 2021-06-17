В Саратове разыскивают пропавшую с дачи в Заводском пенсионерку

В СНТ «Глобус-2» на окраине Саратова пропала 69-летняя Людмила Панфёрова (Ряскина).

Женщина ушла с дачи в Заводском районе в неизвестном направлении вчера, 16 июня.

В отряде волонтеров «Лиза Алерт» сообщили, что она не ориентируется в пространстве.

Приметы Людмилы Панфёровой: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, стрижка каре, глаза серые.

На момент пропажи она была одета в зеленую футболку, серые спортивные трико на манжете, носки, синие сланцы.

Также есть задачи по поиску для волонтеров. Для этого нужно связаться с отрядом «Лиза Алерт».

Если вы видели пропавшую пенсионерку, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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