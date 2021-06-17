В Саратове произошло массовое отключение электричества

С утра без электричества остались множество жителей Саратова
В Саратове сегодня утром, 17 июня, произошло массовое отключение электричества.
Без света остались жители 2 и 3-й Дачных.
Как сообщили «КП-Саратов» в диспетчерской СПГЭС, случился отказ на линии высоковольтной передачи.
Когда электричество появится в отключенных микрорайонах — неизвестно.
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