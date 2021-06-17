ФСБ задержала в Саратовской области беглого мошенника-иностранца

Задержан мошенник из СНГ
Вчера, 16 июня, в региональном УФСБ рассказали о задержании в Саратовской области. При помощи сотрудников ГУ МВД поймали иностранного мошенника.
Жителя одной из стран СНГ разыскивали на родине за мошенничество в особо крупном размере.
- В результате грамотно спланированных мероприятий оперативниками УФСБ установлено местонахождение разыскиваемого, осуществлено его задержание и заключение под стражу, - уточнили в пресс-службе ФСБ.
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