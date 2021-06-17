В селе под Энгельсом найден труп женщины

Под подозрение попал сожитель погибшей
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсском районе Саратовской области начато расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, погибшая — 46-летняя женщина.
Ее тело нашли 13 июня в частном доме по улице Центральная в селе Старицкое. Причиной смерти стала тупая травма головы и кровоизлияние в мозг.
По подозрению задержан 46-летний сожитель женщины. Он уже признался, решается вопрос об аресте.
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