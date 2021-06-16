Саратовцам не стоит ждать автомобилей за прививку от коронавируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Готовым привиться от коронавируса жителям Саратовской области не стоит ждать за это материальных благ.

Как сообщили в секретариате председателя регионального правительства Романа Бусаргина, принимать аналогичные столичным меры мотивации граждан в регионе не планируют (в Москве среди привившихся проводят лотерею, разыгрывают автомобили):

- Иные меры на данный момент не рассматриваются, - подтвердили в секретариате Бусаргина.

Напомним, сегодня председатель правительства подписал постановление, согласно которому жители региона за прививку получат два оплачиваемых выходных – по одному за каждый укол. Это касается работников бюджетной сферы, для остальных работодателей документ несет рекомендательный характер.

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