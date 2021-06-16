С начала года в Саратовской области случилось 27 лесных пожаров

В Саратовской области с начала 2021 года случилось 27 лесных пожаров.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, они охватили более 300 гектаров площади.

Гражданам напомнили, что на время введения особого противопожарного режима запрещено заезжать в леса, разводить в них и рядом костры.

За нарушения людям грозит штраф или даже лишение свободы.

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