Умер саратовский журналист и писатель Юрий Чернышов

Юрий Чернышов. Фото с его страницы «ВКонтакте»

Умер саратовский журналист Юрий Чернышов. Об этом сообщили близкие на его странице «ВКонтакте».

Чернышов являлся членом Союза журналистов России, работал в газетах «Земское обозрение», «Сфера», «Богатей», «Саратов», «Саратовская мэрия», «Саратовские губернские ведомости» и других.

Также он известен многим как краевед, инструктор водного туризма и автор книг о Красноводске.

Юрий Леонидович, по словам родственников, умер в больнице, находясь на ИВЛ в реанимации, не дожив дня до своего 82-летия.

Прощание с Юрием Чернышовым состоится в 10:00 17 июня у ворот областной больницы в Смирновском Ущелье.

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