Умер саратовский журналист и писатель Юрий Чернышов

Юрий Чернышов. Фото с его страницы «ВКонтакте»
Умер саратовский журналист Юрий Чернышов. Об этом сообщили близкие на его странице «ВКонтакте».
Чернышов являлся членом Союза журналистов России, работал в газетах «Земское обозрение», «Сфера», «Богатей», «Саратов», «Саратовская мэрия», «Саратовские губернские ведомости» и других.
Также он известен многим как краевед, инструктор водного туризма и автор книг о Красноводске.
Юрий Леонидович, по словам родственников, умер в больнице, находясь на ИВЛ в реанимации, не дожив дня до своего 82-летия.
Прощание с Юрием Чернышовым состоится в 10:00 17 июня у ворот областной больницы в Смирновском Ущелье.
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