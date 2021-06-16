Панков: Всегда отстаивать интересы человека труда

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Механизатор из Новоузенского района Виктор Сауткин не является родственником депутата Госдумы Николая Панкова.

Такой комментарий депутат дал нашему изданию. Подчеркнув при этом, что считает тружеников сельского хозяйства и промышленности достойными самых высоких наград.

- Всегда отстаиваю интересы людей труда. И всегда за то, чтобы их сложный и ответственный труд был высоко оценён почетными грамотами и другими наградами различного уровня. Поэтому буду рад, если механизатор из Новоузенского района Виктор Сауткин получит грамоту от областной Думы. Кстати, моим родственником он не является, - сказал Николай Панков.

Сегодня на заседании комитета по госстроительству депутаты-коммунисты в Саратовской областной думе предположили, что присвоение почетной грамоты Сауткину имеет отношение к его родственным связям.

Напомним, в своё время эти депутаты упорно молчали и скрывали, что представили на награждение почётной грамотой областной Думы сына первого секретаря обкома КПРФ Ольги Алимовой. В награде тогда им отказали. Возможно, сейчас в отместку за это коммунисты начинают придираться к людям труда, которые действительно заслужили почетные награды.