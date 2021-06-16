Жительнице Саратова испортили отпуск мошенники при покупке билетов в Симферополь

Жительница Октябрьского района Саратова стала жертвой мошенников при покупке авиабилетов в Симферополь через интернет.

Как рассказала местная жительница в полиции, зайдя на сайт покупки авиабилетов она заполнила требуемые данные, в том числе и банковской карты. В результате обнаружила списание 11 967 рублей, однако в авиакомпании ей сообщили, что от ее имени покупки билетов не было.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, при этом в полиции напомнили, что преступники часто копируют сайты банков, отелей и многих известных компаний и присваивают поступившие по фальшивым реквизитам деньги.