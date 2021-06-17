Жителей региона предупреждают о дождях и жаре до +33 градусов

В Саратовской области сегодня, 17 июня, ожидается теплая погода с дождями.

- Местами пройдут грозы. Ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с и порывами до 17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Днем потеплеет до +23… +28 градусов и до +33 градусов в южной половине области.

В 2020 году 17 июня было также жарко — до +32.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.