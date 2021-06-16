Мужчину оштрафовали за самовольный захват части леса в Саратовской области

Фото Минприроды

У деревни Трещиха в Саратовской области дачник самовольно захватил часть леса.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минприроды, факт выявили во время рейда. На участке мужчина соорудил хозяйственные постройки.

Инспекторы составили на нарушителя административный протокол. По нему его оштрафовали на 20 тыс. рублей и потребовали снести самовольные строения.

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