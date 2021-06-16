Кандидата на пост мирового судьи в Саратовской области заподозрили в сокрытии преступления

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На заседании комитета по госстроительству в Саратовской областной думе 16 июня возникли вопросы к одному из кандидатов в мировые судьи участка №1 Романовского района.

Депутаты озвучили информацию СМИ, о том, что кандидат Алексей Черноглазов несколько лет назад за рулем своей машины Honda в нетрезвом виде сбил подростка в Романовском районе. А после этого поменял машину на другую иномарку. Именно такие машины были во владении судьи Черноглазова.

Сам кандидат заявил, что «про это не читал и не интересовался, но слышал об этом».

Председатель комитета Олег Ляпин, и.о. председателя Саратовского областного суда заявил, что проверка по всем базам данным не показала наличия у судьи факта ДТП с пострадавшим.

Было предположено, что преступление было сокрыто сотрудниками правоохранительных органов, а для установления истины нужно побеседовать с матерью пострадавшего и запросить данные из районной больницы о том, был ли в этот период ребенок госпитализирован с травмами. Большинство голосов комитет отказался направлять запрос по этому поводу. Отложить голосование для выяснения всех обстоятельств комитет по госстроительству также отказался большинством голосов. Кандидатуру судьи Черноглазова вынесли для одобрения на заседание областной думы.