Саратовский «Сокол» завершил сезон победой над командой из Новомосковска

На «Локомотиве» в Саратове вчера, 15 июня, прошел последний матч сезона 30 тура первенства ПФЛ-2020/21.
«Сокол» обыграл «Химик-Арсенал» из Новомосковска со счетом 1:0.
По итогам прошедших матчей саратовская команда заняла на первенстве пятое место.
Главный тренер ФК «Сокол» Игорь Захаряк остался недоволен сезоном.
- Мы не выполнили ту задачу, которая ставилась перед командой. Я, как главный тренер, несу ответственность за это. Необходимо разобраться в причинах, — отметил он.
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