В Аткарске мертвый мужчина сутки пролежал во дворе дома

Труп нашли во дворе частного дома Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аткарске Саратовской области нашли труп 36-летнего мужчины.

- По предварительным данным, 15 июня местный житель не вышел на работу, а родственники не смогли дозвониться. На следующий день они пришли к нему и нашли его во дворе частного дома без признаков жизни, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Следователи осмотрели место происшествия, организовали проверку. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти. Известно, что мужчина умер около суток назад

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