Сегодня, 16 июня, некоторым жителям центра Саратова отключили холодную воду.

Для работ на Белоглинской, 17, уточнили в «Концессиях водоснабжения — Саратов», ограничили холодное водоснабжение по следующим адресам: Белоглинская, 8, 8а и по нечетной стороне улицы от Вольской до 53-й Стрелковой дивизии.

Дать воду обещают примерно в 8 вечера.

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