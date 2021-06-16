Бусаргин возмутился числу мест для купания в Саратовской области

В Саратовской области к середине июня открыты официально только семь пляжей Фото: Александр Уриевский

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о готовности пляжей в регионе к купальному сезону.

- Из 126 объектов разрешение на работу получили только семь, что недопустимо, — заявил Бусаргин на совещании с подчиненными.

Чиновник отметил, что с начала года на водоемах погибли 33 человека. Трагедии произошли в несанкционированных местах купания. Он поручил профильному зампреду правительства региона Александру Соловьеву и начальнику управления безопасности жизнедеятельности Юрию Юрину проанализировать причины, по которым большинство муниципальных пляжей не открыты.

Возникают у Бусаргина вопросы и по частным водопользователям, то есть местам отдыха, которые приглашают к себе граждан, не имея соответствующих разрешений. По итогам проверок подобных объектов поручено обращаться в правоохранительные органы.

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