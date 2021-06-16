В Саратове ГИБДД проведет рейд по мототранспорту

В Саратове 16 и 17 июня пройдет рейд «Мототранспорт». Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Мероприятие проводят в целях снижения аварийности — всего за пять месяцев 2021 года зарегистрировано девять таких ДТП, в которых десять человек получили травмы различной степени тяжести и два погибли.

Гражданам напоминают, что для управления мопедами и скутерами необходимо водительское удостоверение категории «М», получение которого возможно с 16 лет, либо любой другой категории, для управления легкими мотоциклами, то есть мотоциклами с мощностью двигателя менее 150 куб. см. и максимальной скоростью не более 60 км/ч водительское удостоверение категории А1, для остальных мотоциклов водительское удостоверение категория А.

Езда без шлема или в незастегнутом влечет за собой штраф в размере 1 тыс. рублей.

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