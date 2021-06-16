Саратовцев предупреждают о грозах и сильном ветре

В Саратовской области завтра, 17 июня, ожидаются грозы, сильный северный ветер с порывами до 15–17 м/с.

- Ночью в Саратове возможна гроза. Во время нее будет шквалистое усиление — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Также в период по 21 июня местами в Левобережье ожидается высокая пожарная опасность.

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