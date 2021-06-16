Лицензии на перевозку саратовцев водным транспортом будут выдавать в электронном виде

В Саратовской области оформить лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом можно будет в электронном виде. За последние три года в России было выписано 1 330 таких документов.

- Это позволит сэкономить время на получение разрешительных документов и затраты, связанные с необходимостью лично посещать ведомства. Помимо этого, возможность воспользоваться сервисом положительно влияет на дальнейшее развитие транспортных и туристических услуг в России. Важно, что это отразится и на качестве жизни наших граждан — пассажиров, совершающих поездки внутренним водным транспортом, — поделился автор инициативы вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Сейчас в регионе действуют три водных маршрута: Саратов — Сосновка, Саратов — Шумейка и Хвалынск — Духовницкое.

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