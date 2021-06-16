По Волге в Саратове планируют пустить ледокол

Сегодня, 16 июня, в саратовской облдуме проходит заседание комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию. Депутаты выразили надежды на пуск ледокола по зимней Волге.

Глава комитета Иван Бабошкин отметил, что в 2013 году по реке ходил ледокол, и сказал, что на данный момент для региона вопрос круглогодичной навигации по Волге неактуален в связи с не очень большим количеством продукции на экспорт. Депутат считает, что в ближайшие годы облдума займется этим вопросом. Необходимым для этого условием назвали достижение отгрузки на экспорт 10 миллионов тонн валового сбора продукции.

- Когда будет, что отгружать, я думаю, что и эта задача будет подключена, сказал Бабошкин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.