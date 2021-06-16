Саратовская область потратила 180 миллионов на орошение кукурузы и зерна на экспорт

В эти минуты в саратовской облдуме проходит заседание комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию. Депутаты обсудили перспективы развития мелиорации в регионе.

Недавно назначенный глава комитета Иван Бабошкин рассказал, что на сегодняшний день в Саратовской области площадь орошаемых полей составляет 257 тысяч гектаров. Большая часть мелиоративного комплекса располагается в левобережных районах.

В этом году Саратовская область потратила на ввод орошаемых земель площадью почти две тысячи гектаров 180 миллионов рублей. Там будут выращивать кукурузу и зерно на экспорт. Планируется собрать 19,1 тысячу тонн урожая.

Во втором полугодии дополнительно введут в эксплуатацию восемь тысяч гектаров орошаемых земель.

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