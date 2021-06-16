В Саратовской области женщина пострадала в ДТП двух ВАЗов

ДТП в Советском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Советском районе Саратовской области вчера днем, 15 июня, случилось ДТП.

- В 13:55 на 9-м км дороги Степное — Советское 38-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2107, которым управлял 67-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В ДТП пострадала 61-летняя пассажирка «семерки». Ее с травмами увезли в больницу.

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