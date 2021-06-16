Вынесен приговор заведующей отделением Советской районной больницы и ее подельнице

Заведующую одного из отделений ГУЗ СО «Советская РБ» приговорили к полутора годам лишения свободы условно за мошенничество и служебный подлог.

Ее знакомую признали виновной в пособничестве в мошенничестве и приговорили к десяти месяцам лишения свободы условно.

- Следствием и судом установлено, что в сентябре 2019 года, заведующая отделением районной больницы предложила своей знакомой, имеющей диплом о высшем медицинском образовании, фиктивно трудоустроиться на должность врача данной больницы. Ей ежемесячно начислялась заработная плата, деньги доставались заведующей, которая распоряжалась ими по своему усмотрению. В результате бюджету муниципального района причинен материальный ущерб на общую сумму 225 414 рублей, — уточнили в региональном СУ СКР.

Мошенниц выявили сотрудники МВД и прокуратуры.

Женщины свою вину признали и полностью возместили ущерб.

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