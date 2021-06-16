Четыре электрички Саратовской области меняют расписание

С 20 июня свое расписание изменят четыре курсирующих по Саратовской области электрички.

Поезда №6022 и 6024, следующие по маршруту Саратов-1 — Ершов и Саратов-1 — Озинки соответственно, будут отправляться по четвергам, пятницам и воскресеньям.

А поезда №6023 и 6021 из Озинок в Ершов и из Ершова в Саратов будут пускать по понедельникам, пятницам и субботам.

- Обращаем внимание пассажиров, что по пятницам поезда будут следовать в обоих направлениях. Это позволит жителям отдаленных от областного центра районов посещать Саратов одним днем. Время отправления и прибытия поездов остается прежним, — уточнили в пресс-службе ПривЖД.

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