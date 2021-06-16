Министр образования Саратовской области предупредил антипрививочников об опасности слов

Министр образования Саратовской области Михаил Орлов обратился к жителям региона на тему прививок от коронавируса.
В своем видеообращении он призвал педагогические коллективы прививаться, а также обратился к тем, кто не верит в прививку против коронавирусной инфекции.
- Наша позиция – педагогов – всегда на виду. И от того, как мы будем относиться к этой социально-значимой задаче, будет зависеть во многом позиция всего общества, — отметил министр.
Он напомнил, что прививку сделали более 12 тыс. педагогов региона. Отдельно Орлов обратился к учителям старше 60 лет, напомнив, что они в основной группе риска.
А антипрививочников министр попросил не убеждать в своей позиции других.
- Вакцинация является абсолютно добровольной. Но очень вас прошу — не навязывайте свое мнение другим, не убеждайте в правильности своей позиции. Потому что ваше слово может стоить кому-то жизни, — напомнил Орлов.
Директоров образовательных учреждений он призвал сделать прививки, тем самым показав пример подчиненным.
Министр отметил, что он сам и вся его семья уже прошли вакцинацию.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.