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Общество16 июня 2021 9:25

В Саратове семь школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Трое из них по литературе, четверо — по химии
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Саратове стали известны первые стобалльники на ЕГЭ в 2021 году.

Как сообщил замглавы администрации города по соцсфере Александр Бурмак, три школьника получили 100 баллов за экзамен по литературе, четверо — по химии.

По литературе ЕГЭ на высшую оценку сдали: Влада Иванова из гимназии №4, Вера Краснобаева из Лицея математики и информатики, Ника Ковязина из гимназии №34.

По химии: Елена Городняя и Елизавета Чумачкова из ФТЛ №1, Ксения Бердинских из Медико-биологического лицея и Полина Рязанова из гимназии №5.

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