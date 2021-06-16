В Саратове семь школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Саратове стали известны первые стобалльники на ЕГЭ в 2021 году.

Как сообщил замглавы администрации города по соцсфере Александр Бурмак, три школьника получили 100 баллов за экзамен по литературе, четверо — по химии.

По литературе ЕГЭ на высшую оценку сдали: Влада Иванова из гимназии №4, Вера Краснобаева из Лицея математики и информатики, Ника Ковязина из гимназии №34.

По химии: Елена Городняя и Елизавета Чумачкова из ФТЛ №1, Ксения Бердинских из Медико-биологического лицея и Полина Рязанова из гимназии №5.

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