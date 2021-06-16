В Саратове на переходах автолюбительницы сбили девочку и женщину

Автомобиль сбил девушку в Саратове Фото: ГИБДД по Саратову

В минувший вторник, 15 июня, в Заводском районе Саратова 35-летняя женщина за рулем Daewoo Matiz сбила 17-летнюю девушку. ДТП случилось на улице Огородная у дома №121 около 15:40.

Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. С различными травмами ее госпитализировали.

Спустя час в Октябрьском районе у дома №106в на улице 2-я Садовая также на пешеходном переходе под колесами машины оказалась 57-летняя женщина. Ее сбила 23-летняя владелица Lada ХRay, которая нарушила правила проезда пешеходного перехода. Пешеход госпитализирована.