Саратовских бюджетников освободят от сбора ряда документов на льготы на жилье

Идет заседание комитета саратовской облдумы

В эти минуты в Саратовской облдуме проходит заседание комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Депутаты обсудили проект внесения поправок в закон о предоставлении соцподдержки бюджетникам, приобретающим жилье.

Речь идет о следующих категориях граждан: работниках бюджетной сферы и педагогах, покупающих жилье в кредит, и сотрудников региональных учреждений образования, здравоохранения, культуры и соцобслуживания, участвующих в ЖСК.

Вышеперечисленным саратовцам больше не придется при сборе документов на получение льгот предоставлять: справку с места работы, копию трудовой книжки, диплом о высшем образовании (непременно полученном в РФ), договор найма жилого помещения или найма жилого помещения фонда социального использования. Планируется, что все эти документы чиновники будут запрашивать самостоятельно.

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