В Саратове за несколько часов украли еще два электросамоката из пунктов проката

Электросамокаты в Саратове можно взять напрокат, но некоторые решают их украсть Фото: Мария Франко

В Саратове полицейские задержали двоих мужчин, которые с разницей в несколько часов украли из пунктов проката электросамокаты. Об этом «КП-Саратов» сообщили в городском УМВД.

Ранее судимого 26-летнего гражданина задержали на Соборной, 38 с электросамокатом за 43 тыс. рублей, который он украл для личного пользования.

Второго похитителя — 49-летнего мужчину — задержали с двухколесным транспортом за 14 тыс. рублей. Он собирался на нем покататься, а затем — продавать.

На злоумышленников возбудили уголовные дела. Им грозит до двух лет лишения свободы.

Всего с начала апреля 2021 года в Саратове зарегистрировано уже четыре хищения электросамокатов.

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