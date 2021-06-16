Депутат Андрей Воробьев: Международная трасса «Меридиан» как драйвер экономики районов Саратовской области

Депутат Саратовской облдумы, победитель праймериз «Единой России» Андрей Воробьев посетил Самойловку и Романовку. Несмотря на то, что между поселками почти 150 км, местные жители начинали общение с вопроса о том, когда же в Самойловском и Романовском районах появятся достойные современности дороги.

Через оба населенных пункта постоянно идет транзит большегрузов, путешественники из соседних регионов едут по местным дорогам на юга. А восстанавливать «убитый» асфальт приходится районным бюджетам. Для них это совершенно непосильная задача.

Теперь есть возможность содержание и ремонт наиболее загруженных транзитных улиц райцентров передать на баланс областного бюджета. В Самойловке это улицы Революционная, Малая и Большая Заречные, Пролетарская, а в Романовке — дорога на Большой Карай. Депутат Воробьев возглавляет в Саратовской облдуме рабочую группу по передаче на баланс области самых загруженных дорог районного значения.

- Вот-вот начнется строительство трассы «Меридиан», которое свяжет Шанхай и Гамбург. Часть дороги — 645 км — пройдет через Саратовскую область. Это уникальная возможность для экономики районов - строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры, рабочие места для местного населения. Важно, чтобы компании обслуживающие автотрассу, имели регистрационный учет именно в наших районах, тогда и налоговые поступления придут в местные бюджеты, — рассказал депутат.

Жители рассказали, что Самойловский район хочет войти в федеральную программу «Чистая вода», однако останавливает неподъемная для муниципальных образований стоимость проектно-сметной документации. Жители пожаловались на дефицит воды в селе Большой Карай — там есть две скважины 1974 года, но их недостаточно.

Депутат пообещал содействие вхождению Самойловского и Романовского районов в партийную программу «Инициативное бюджетирование». По условиям программы от поселения требуется 3–5% ресурсов, требуемых для решения задач местного уровня, от района — 10–15%, остальные средства дает область. Опыт участия в этой программе у Самойловского и Романовского районов есть и он положительный.

На встрече с жителями Романовки с Воробьевым вступил в диспут человек в ярко-красной бейсболке, который объявил себя оппозицией и противником партии «Единая Россия». Он заявил, что в поселок приезжали многие депутаты, многое обещали, однако, по его словам, «все они ничего так и не выполнили». Он предупредил, что ведет видеозапись, и потребовал от Воробьева «дать слово работать на благо района».

- Я просто говорю о том, что можно сделать. Если будет такая возможность - помочь районам, а я для этого все сделаю, то, конечно, буду помогать. И в областной думе я, кстати, не на зарплате — работаю на освобожденной основе. У меня в приоритете - интересы жителей, — спокойно ответил Андрей Воробьев. Любопытно, что после завершения встречи человек в красной бейсболке сам подошёл к депутату и пожал ему руку.

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