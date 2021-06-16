Около Сочи спасатели эвакуировали с гор травмированного туриста из Саратова

Фото из группы «ЮРПСО МЧС России»

Из палаточного лагеря на перевале Тхач туриста из Саратова эвакуировали спасатели Южного РПСО из города Сочи и Адыгейского поисково-спасательного отряда – филиала ЮРПСО МЧС России.

Как сообщается на официальной странице отряда в группе «ВКонтакте», в 11:00 13 июня поступила информация, что 26-летний мужчина поскользнулся и повредил ногу. По предварительным данным, у него был перелом голеностопного сустава, температура и боль. Всего в составе группы были два туриста, оба из Саратова

Фото из группы «ЮРПСО МЧС России»

Операция по спасению шла около суток. Пострадавшего из-за сложности рельефа эвакуировали вертолетом. Но в первый раз вылет не прошел. Воздушный транспорт из-за низкой облачности не мог лететь. Тогда 11 спасателей пешком дошли до пострадавшего, наложили на ногу шину и иммобилизовали голеностопный сустав.

Следующим утром, 14 июня, в 06:45 вертолет все же смог вылететь, подсесть на высоте 2 тыс. метров в районе седловины между Большим и Малым Тхачом и эвакуировать мужчину вместе с товарищем на базу регионального отряда в Сочи.

Спасатели напомнили, что туристические группы должны обязательно зарегистрироваться в МЧС не менее чем за 10 дней до похода.

Фото из группы «ЮРПСО МЧС России»

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