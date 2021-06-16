Умерла председатель Союза жителей аварийных домов Саратова Светлана Кирюшкина

Умерла Светлана Кирюшкина — председатель Общественного движения «Союз жителей аварийных и ветхих домов города Саратова», член правления «Союза собственников жилья».

Пост о ее смерти появился в группе Союза жителей аварийных домов в соцсети Facebook.

Автор поста Сергей Перепеченов рассказал, что причиной смерти, судя по всему, явился инфаркт.

- Она пару месяцев назад перенесла ковид, будучи и гипертоником и диабетчицей. Поехала, может быть зря, в санаторий, где у нее случился приступ, — написал мужчина.

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