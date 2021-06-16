Жаркая погода и кратковременные дожди ждут жителей Саратовского региона 16 июня

В Саратовской области сегодня, 16 июня, будет жаркая погода с осадками.

- Местами пройдут кратковременные дожди и ливни, гроза, град. Утром ожидается густой туман с видимостью 500 метров и менее, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, но местами будет шквалистое усиление до 15–20 м/с.

Температура днем поднимется до +23… +28 градусов, а в Левобережье местами и вовсе до +33.

В 2020 году 16 июня был погожий день без осадков.

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