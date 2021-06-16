В Саратовской области женщину отправили в колонию за убийство во время самозащиты

В Федоровском районе Саратовской области вынесен приговор по делу о превышении пределов необходимой самообороны, которое привело к убийству, и неуплате алиментов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 43-летняя жительница села Семеновка признана виновной.

Установлено, что днем 22 февраля женщина с 54-летним сожителем распивали алкоголь у нее дома. Мужчина возмутился, что она жалуется в полицию на его поведение, и не поверил оправданиям.

В гневе он начал бить ее кулаком по спине в область поясницы. Дама схватилась за нож, но аргумент не подействовал — мужчина лишь усмехнулся и напомнил, что сам убил человека, отсидев за это.

Он толкнул женщину на диван, замахнулся и в тот же момент получил ножом в грудь, а потом и в голову. Раненый скончался на месте, а его сожительница побежала к соседям и все рассказала.

Свою вину она признала на суде и раскаялась.

Кроме того выяснилось, что с 1 октября 2020 года по 24 февраля 2021 года женщина не платила алименты на своих пятерых детей, на которых ее лишили прав и отправили в детдом. Сумма долга превысила 87 тыс. рублей.

С учетом обоих преступлений суд отправил ее в колонию-поселение на шесть лет и 10 месяцев.

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