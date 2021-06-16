В Саратове мужчина до смерти забил сестру из-за легкомысленного поведения

Мужчина на месте показал, как избивал сестру Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова под арест отправили 51-летнего ранее судимого местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в смертельных побоях сестре.

По версии следствия, 10 июня около полудня мужчина поссорился с 55-летней сестрой у нее в квартире дома по улице Пономарева. Причиной стали его слова — упреки в легкомысленном поведении женщины.

Ссора переросла в драку, и мужчина принялся избивать женщину кулаками по разным частям тела. Он преследовал ее по квартире, то настигая на балконе, то затаскивая на кухню и продолжая наносить удары.

Когда женщина потеряла сознание, брат опомнился и вызвал скорую помощь и полицию, но было уже поздно — пострадавшая скончалась. Причиной смерти эксперты назвали перелом щитовидного хряща и подъязычной кости. Также у нее были сломаны нос и ребра.

Свою вину мужчина признал, раскаялся и на месте преступления показал, как все произошло.

Возбуждено уголовное дело Фото: СУ СКР по Саратовской области

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