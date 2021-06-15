В области продолжается реализация проекта по ремонту тротуаров

В первую очередь необходимо отремонтировать подходы к социальным объектам. Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов»

- Многое дает проект по ремонту тротуаров. Это и комфорт, а самое главное и безопасность людей. Их доступность к социальным учреждениям. Это школы, детские сады, поликлиники, больницы и ДК.

В Волжском районе в этом году будут отремонтированы и построены 100% тротуаров, ведущих к социальным объектам. В Вольске полностью приведем в порядок тротуары в исторической части города в квадрате улиц Ленина, Талалихина, Малыковской и Красноармейской. В Балаково в этом году на 50% будет закрыта потребность в безопасных тротуарах, которые ведут к объектам соцсферы. В Пугачеве на будущий год приведём в порядок 70% подходов к социальным объектам.

По просьбе жителей Ершов и Шиханы включили в проект. Сейчас жители сами определяют улицы для ремонта тротуаров. Ремонт начнётся в этом году, — отметил Николай Панков.

Депутат также разместил пост из телеграм-канала сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина. Спикер Госдумы рассказал о планах по дальнейшему ремонту тротуаров как в Саратове, так и в других городах и районах региона.