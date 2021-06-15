Завтра полторы сотни домов Саратова на 10 дней останутся без горячей воды

В связи с подготовкой к грядущему отопительному сезону полторы сотни домов в Саратове на 10 дней останутся без горячей воды.

Ознакомиться со списком адресов, по которым не будет горячей воды с 16 по 26 июня можно тут.

Напомним, сегодня утром мы писали об ещё одном масштабном отключении. Две недели сотрудники ПАО «Т-Плюс» будут проверять на плотность и прочность тепломагистраль.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.