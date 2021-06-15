В Саратове появился Большой Лесопильный проезд

В Саратове появилась новая улица

Мэр Саратова подписал постановление о присвоении названия элементу улично-дорожной сети в Заводском районе, расположенному к юго-востоку и востоку от проспекта Энтузиастов.

Администрации Заводского района поручено обеспечить установку указателей с обозначением наименования проезда и домовых номерных знаков.

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